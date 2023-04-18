Путин посетил Херсон: журналисты сообщили о нюансе визита

Глава Кремля Владимир Путин посетил Херсонскую область. Впрочем, сделал это не менее 130 километров от ближайших позиций наших воинов.

Об этом информирует " Центр журналистских расследований ".

В частности, во время визита Путин посетил штаб оккупационных войск "Днепр", который россияне обустроили на базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.

СМИ проанализировали видео прилета диктатора в Украину и запись, на которой виден штаб "Днепр", что позволило определить его локацию.

"База отдыха, со своей стороны, расположена на улице Набережная, 17, а это не менее 130 километров от ближайших позиций ВСУ", — говорят журналисты.

Кроме того, на видео можно увидеть голубые крыши корпусов пансионата "Азов", пляж и детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане — три серых здания корпусов "Бригантины". Журналисты отметили красным ворота базы, а на втором кадре – недостроенный корпус.

Во время поездки диктатора не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава Генштаба России Валерий Герасимов.

В чем состоит цель этих визитов, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН. ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Визит президента России Владимира Путина на оккупированные территории советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "спецтуром" автора массовых убийств.

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