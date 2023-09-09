"Путін давно помер, його двійники – невдала підробка": астрологиня

Справжнього диктатора Росії Володимира Путіна вже давно немає в живих. У його гороскопі є вкорочений вік, небезпека. Те, що він працював у КДБ – це небезпечний вид діяльності і його гороскоп несе в собі певну небезпеку.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла астрологиня Альбіна Пономаренко.

"Колись російські астрологи самі дослідили ці питання. Коли Сатурн входить у Скорпіон, у Росії помирає цар. Крайнього разу він заходив у ті часи, коли піднялося питання, що Путін – несправжній, почало з'являтися дуже багато його двійників і трійників. Тому справжнього Путіна, скоріш за все, просто немає", - зазначила астрологиня.

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За словами Альбіни Пономаренко, у справжнього Володимира Путіна дуже багато в гороскопі "повітря".

"Він і був такий легкий – тонкі кісточки, форма черепа, вуха, пропорції тіла. А потім з'явилися двійники. Один взагалі "земля", дуже невдала підробка. Інші є більш вдалі, але коли починаєш придивлятися чи співставляти з фотографіями минулих років, то розумієш, що це абсолютно дві різні людини. Але в Росії історія з царями, підробками і двійниками не нова. Тому справжнього Путіна, я вважаю, вже давно нема", - резюмувала астрологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, українська відьма, яка передбачила смерть Пригожина, розповіла, як помре Путін.

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