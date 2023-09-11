Битва за "вышки Бойко": почему спецоперацию ГУР назвали дерзкой

Украина вернула под свой контроль так называемые "вышки Бойко". Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море Россия оккупировала еще в 2014 году. А с самого начала полномасштабного вторжения использовала в военных целях.

О дерзкой операции нашего ГУР, захваченных на вышках трофеи и стратегическом преимуществе из-за владения этими буровыми платформами рассказал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Мощные радиолокационные средства и авиационная охрана, которую россияне выставили на так называемых вышках Бойко, делали платформы практически неприступными для захвата. Даже подлет небольшими дронами был почти невозможен.

Обследовав вышки с воздуха, пересев на малый катр и игнорируя штормовое море Украинские разведки двинулись к одной из вышек.



Этой дерзости способствовала и удача, на первой из обследованных вышек, никого не было. Только оборудование и боеприпасы к вертолетам не управляются авиационные ракеты.

"Вышки Бойко": что о них известно

Так называемые "Вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название закрепилось из-за фамилии соратника Януковича Юрия Бойко, который возглавлял Министерство энергетики в 2011 году и через посредников дороже на 400 млн. долларов подконтрольный ведомству "Черноморнефтегаз" приобрел буровую платформу сингапурского производства. По этой коррупционной схеме было открыто уголовное производство, были приговоры причастных к делу лиц, но самого Бойко это не задело.

Сами вышки российские военные захватили в 2014-м, а через год отбуксировали ближе к крыму. А после пованомасштабного вторжения использовали в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, которые покрывали практически все море. Их наши бойцы демонтировали и унесли.

Что произошло сейчас: "вышки Бойко" очень удобны для размещения радиотехнической аппаратуры и для радиолокации. Они помогают наводить ракетные удары в первую очередь по Одесской области. Ликвидация этой аппаратуры понижает потенциал противника на удары как таковые. Потому что ракетное противоборство – это бесконечная радиофизика. Хороший шаг вперед.

Речь идет о возвращении под контроль четырех буровых вышек: «Петр Годовалец», «Украина», платформы "Таврида" и платформы "Сиваш".

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Битва за вышки

И за каждую вышку пришлось драться. Из подробностей, которые сообщает ГУР, известно, что во время одной из операций украинские катера атаковал российский СУ-30, ракетами и из пушки. В ответ наши бойцы спецназначения открыли шквальный огонь и поразили самолет с ПЗРК. Подбитый он покинул поле боя.

В ходе сложных маневров катерами и плотного огня вражеской авиации один из бойцов ГУР выпал за борт. Обнаружить его удалось беспилотником через несколько часов. А вот спасти, еще через 12 часов. Под плотным огнем противника. Как результат – освобожденные нефте-газодобывающие вышки, захваченные РЛС и склады с вертолетным топливом и ракетами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!

Напомним, Главное управление разведки опубликовало уникальные документальные кадры тайной спецоперации по возвращению "вышек Бойко".

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