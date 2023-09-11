Россия не надеется победить, а надеется, что мы не выдержим – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетом должно стать все, что нас усиливает.

С утра 11 сентября разные украинские города, области попали под российские удары.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник, 11 сентября.

"Никополь – жестокие российские обстрелы, артиллерия. Очаков Николаевской области, Херсон и другие города и села Херсонщины, Пологовский район Запорожской области, Донетчина. Покровский район, Бахмутский, Волновахский и др. Харьковщина. Черниговщина, Сумщина. Кривой Рог – ракетный удар. Очередной налет "шахедов". Когда на части территории нашего государства тишина и относительное спокойствие, мы должны всегда помнить о той нашей земле, о тех наших городах и селах, которые почти постоянно под огнем", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что хотя сегодня уже и 565-й день этой войны, мы все, каждый и каждая в Украине, должны быть сосредоточены на обороне государства так же, как и в первые дни.

"Россия не надеется победить. Враг надеется лишь на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает, – приоритет. И только это – приоритет. Никакого послабления! И никому не позволим ослаблять Украину", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в районе Роботиного в Запорожье враг пытается загонять военных ВСУ в огневые мешки.

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