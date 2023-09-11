Жизнь в пробках: сколько времени киевляне проводят в тянучках

В столице Украины даже в военное время растет количество машин. В тянучках киевляне проводят до 10 дней в году. А в последние месяцы в нескольких районах Киева начались дорожные работы.

Что будет с трафиком и в качестве мегаполиса решить транспортные проблемы, рассказала корреспондентка ТСН Карина Вакарева.

"Девять дней в году среднестатистический житель Киева проводит в пробках. Основная их причина – это количество машин, которые просто не умещаются на улицах столицы", – рассказывает корреспондент.

Авто сейчас есть у каждого третьего киевлянина. В столицу до сих пор возвращаются люди, вынужденно покинувшие дом из-за варварской атаки россиян. В мегаполисе уже давно по полной работает общественный транспорт, сюда же добавьте машины переселенцев и военные пикапы.

"До войны в Киеве был более одного миллиона активных автомобилей. Я думаю, сейчас цифра где-то рядом с этим миллионом ходит", – сообщил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Понятие "час пик" эксперты уже заменили "периодом пик". Плохие дороги, отсутствие разметки и постоянные ремонты...

Целесообразность дорожных работ во время войны вызывает вопросы.

"Подавляющее большинство объектов в 2023 году – это объекты переходные, которые были начаты еще в 2021 году. На некоторых объектах не было устроено верхнего слоя покрытия. Нижние слои в связи с этим просто разрушаются и это все приводит к дополнительному расходованию средств", – рассказывает гендиректор УК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Чтобы заменить дорожное полотно и проложить новые трамвайные пути из местного бюджета, выделили почти миллиард гривен. Капитальный ремонт продолжается и на Оболони. Двухъярусную развязку строят на пересечении улиц Полярная-Богатырская.

"Цена проекта выросла еще до начала активного строительства. После проверки тендера аудиторская служба обнаружила, что стоимость развязки составила почти ДВА миллиарда гривен, вместо заявленных 1,3. Киевские урбанисты уже раскритиковали проект в сети. Мол, развязка типа "неполная" письмо клевера "не решит транспортной проблемы. Но, несмотря на сомнительную пользу, ремонт продолжается", – рассказывает корреспондентка.

Что будет с трафиком, рассказала корреспондентка ТСН Карина Вакарева Фото: ТСН

По словам Федоренко, сейчас продолжаются работы на 12 объектах. В общей сложности будет обновлено порядка 40-50 километров новых улиц в городе Киеве.

Большинство дорожных работ планируют закончить к холодам. Пока же движение для транспорта и пешеходов частично ограничили на проспекте Ивасюка, улицах Нова, Довженко и вблизи метро "Левобережная". А еще – на съезде с Днепровского спуска. И, несмотря на то, что в пробках приходится стоять дольше, а скорость передвижения в пиковые часы достигает 10 километров в час от собственных авто водители отказываться не готовы.

Большинство дорожных работ планируют завершить холод Фото: ТСН

Рецепты, как ускорить движение по киевским дорогам, уже давно выписали на Западе: сети парковок и комфортная система общественного транспорта.

А еще разгрузить город могла бы интеллектуальная транспортная система. Она оперативно реагирует на ситуацию на дорогах и изменяет настройки светофоров.

Напомним, сейчас в Киеве на станции кольцевой электрички "Почайна" ремонтируют инфраструктуру, поэтому отменен ряд рейсов.

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