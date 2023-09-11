Життя в заторах: скільки часу кияни проводять у тягнучках

У столиці України навіть за воєнного часу зростає кількість машин. У тягнучках кияни проводять до 10-ти днів на рік. А останніми місяцями в кількох районах Києва розпочалися дорожні роботи.

Що буде з трафіком та як мегаполісу вирішити транспортні проблеми, розповіла кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

"Дев’ять днів на рік середньостатистичний мешканець Києва проводить у заторах. Основна їхня причина – це кількість машин, які просто не вміщуються на вулицях столиці", – розповідає кореспондентка.

Автівка зараз є у кожного третього киянина. До столиці досі повертаються люди, які вимушено покинули домівку через варварську атаку росіян. У мегаполісі вже давно на повну працює громадський транспорт, сюди ж додайте машини переселенців та військові пікапи.

"До війни у Києві був понад один мільйон активних автомобілів. Я думаю, зараз цифра десь поруч із цим мільйоном ходить", – повідомив експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Поняття "година пік" експерти уже замінили "періодом пік". Погані дороги, відсутність розмітки і постійні ремонти...

Доцільність дорожніх робіт під час війни викликає питання.

"Переважна більшість об’єктів в 2023-му році – це об’єкти перехідні, які було розпочато ще 2021-му року. На деяких об’єктах не було влаштовано верхнього шару покриття. Нижні шари у зв’язку із цим просто руйнуються і це все приводить до додаткового витрачання коштів", – розповідає гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Аби замінити дорожнє полотно та прокласти новІ трамвайні колії із місцевого бюджету виділили майже мільярд гривень. Капітальний ремонт триває і на Оболоні. Двоярусну розв’язку будують на перетині вулиць Полярна-Богатирська.

"Ціна проєкту зросла ще до початку активного будівництва. Після перевірки тендеру аудиторська служба виявила, що вартість розв’язки склала майже ДВА мільярди гривень, замість заявлених 1,3. Київські урбаністи вже розкритикували проєкт у мережі. Мовляв, розв’язка типу "неповний лист конюшини" не вирішить транспортної проблеми. Та попри сумнівну користь, ремонт триває", – розповідає кореспондентка.

Що буде з трафіком, розповіла кореспондентка ТСН Карина Вакарєва Фото: ТСН

За словами Федоренка, зараз тривають роботи на 12-ти об’єктах. Загалом буде оновлено порядка 40-50 кілометрів нових вулиць в місті Києві.

Більшість дорожніх робіт планують закІнчити до холодів. А поки рух для транспорту та пішоходів частково обмежили на проспекті Івасюка, вулицях Нова, Довженка та поблизу метро "Лівобережна". А ще – на з'їзді з Дніпровського узвозу. І попри те, що у заторах доводиться стояти довше, а швидкість пересування у пікові години сягає 10 кілометрів за годину від власних авто водії відмовлятися не готові.

Більшість дорожніх робіт планують закІнчити до холодів Фото: ТСН

Рецепти, як пришвидшити рух на київських дорогах, уже давно виписали на Заході: мережі парковок та комфортна система громадського транспорту.

А ще розвантажити місто могла б інтелектуальна транспортна система. Вона оперативно реагує на ситуацію на дорогах і змінює налаштування світлофорів.

Нагадаємо, наразі у Києві на станції кільцевої електрички "Почайна" ремонтують інфраструктуру, тому скасовано низку рейсів.

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