Помер екснардеп та музикант Ян Табачник

В Ізраїлі помер нардеп V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник. Він хворів на рак легень.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій у Facebook.

Ян Табачник помер 11 вересня після 20:00 у Тель-Авіві в лікарні. Йому було 79 років.

В останні роки Табачник боровся із раком легень в одній із найкращих приватних клінік Ізраїлю. За даними журналіста Маслія, екснардеп та музикант пройшов багато процедур - понад 100 сеансів хіміотерапії та опромінення.

Поховають його у Тель-Авіві.

Що відомо про Яна Табачника

Ян Табачник народився 1945 року в Чернівцях в єврейській родині. Він навчався у двох університетах - музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту (1985—1990) та юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011).

Він був відомим акордеоністом та гастролював на пострадянському просторі та на Заході. У нього є звання заслуженого артиста УРСР та Народного артиста України. Також він був удостоєний багатьох державних нагород.

1999 року Табачник відправився туром по Україні, де агітував за Леоніда Кучму.

2006 року став депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів". Також він був нардепом 6 та 7 скликання. 10 серпня 2012 року у другому читанні проголосував за Закон України "Про засади державної мовної політики". У 2013 році він активно підтримував Януковича, якого назвав "українським Мойсеєм".

Нагадаємо, ексдепутат Євген Червоненко відреагував на скандал навколо вілли у Женеві.

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