"Завжди мав проблеми із законом": помер найвідоміший хакер у світі Кевін Мітнік

Мітник провів майже чотири роки ув'язнення за злом корпоративних комп'ютерних мереж.

У США помер зломщик корпоративних комп'ютерних мереж Кевін Мітнік. 59-річний найвідоміший хакер 1990-х років, який "виправився", не впорався з раком підшлункової залози.

Про це повідомляє The New York Times.

Мітнік, який виріс в неповній родині поблизу Лос-Анджелеса, завжди мав проблеми із законом. У 17 років, він отримав випробувальний термін за крадіжку комп’ютерних посібників із телефонної комутаційної станції Pacific Bell у Лос-Анджелесі.

1982 року він зламав комп’ютер командування повітряної оборони Північної Америки. Згодом він отримав тимчасовий контроль над трьома центральними офісами телефонних компаній на Мангеттені та всіма центрами комутації телефонів у Каліфорнії. Це дало йому можливість підслуховувати дзвінки та влаштовувати жарти, як-от перепрограмувати домашній телефон людини, яка йому не подобалася, щоб щоразу, коли слухавку брали, записувався запит на гроші.

У 1995 році, хакера звинуватили в незаконному використанні пристрою телефонного доступу та комп’ютерному шахрайстві.

Мітник провів майже чотири роки ув'язнення за злом корпоративних комп'ютерних мереж. А 2000 року розпочав кар'єру консультанта з безпеки, а також написав книгу мемуарів. У ній Митник заперечує всі висунуті йому звинувачення (хоча при винесенні вироку визнав себе винним по всім пунктам).

"Будь-який аматор гри у шахи знає, що достатньо перемогти суперника - не потрібно грабувати його королівство чи захоплювати його активи", - написав він.

Днями дипломати у консульствах Києва зазнали кібератаки від хакерів, яких підозрюють у роботі на російську зовнішню розвідку. Вони намагалися за допомогою фальшивої реклами про продаж BMW зламати їхні комп’ютери.

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