Окупанти накопичили великі сили на Бахмутському напрямку — експерт

Російські загарбники сконцентрували на Бахмутському напряму величезну кількість військ. Водночас окупанти намагаються контрнаступальними діями на Лиманському та Куп’янському напрямках відвернути Сили оборони України.

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Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.), директор Агентства реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун

Він заявив, що російські загарбники могли на Бахмутському напрямку підготувати додаткові сили та лінії оборони.

"Тим більше, що вони там уже стояли перед наступом на Бахмут, коли починалася ця вся кампанія. Тому я підозрюю, що якщо вони й будуть відходити, то на ці лінії. На жаль, у них накопичена на тому напрямку величезна кількість військ, ми знаємо ті цифри, які озвучувалися нашим командуванням", — заявив Ягун.

Він зазначив, що у російських військових не дуже позитивне морально-психологічне становище, тому що вони понесли великі втрати, але нічого серйозного досягти не змогли.

“Бахмут зараз стоїть реально перед ситуацією, коли його може бути звільнено, причому звільнено набагато меншою кров’ю і набагато красивішим методом. Найімовірніше, найближчим часом і росіянам треба буде ухвалювати складне для них рішення: або залишатися в Бахмуті закритими та зробити ще одну Брестську фортецю в оточенні, або відходити. Я думаю, що, найімовірніше, мине тиждень-два, і рішення буде ухвалено позитивне для нас”, — вважає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що Українські захисники "прогризають" оборону російських окупантів на Мелітопольському напрямку та не дають ворогу повернутися на втрачені позиції.

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