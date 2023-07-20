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В Україні оголосили масштабну тривогу: Повітряні сили ЗСУ назвали причини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні оголосили масштабну тривогу: Повітряні сили ЗСУ назвали причини

Сирени пролунали в усіх областях України

Українців закликають негайно пройти до укриттів.

В Україні вночі, 20 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами "Кинжал". 

Про це йдеться у телеграм-каналі ПС ЗСУ. 

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Людей закликають негайно пройти до укриттів. 

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт російського літака МіГ-31, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 

"Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога 20 липня / ©
Повітряна тривога 20 липня

Крім того існує загроза атаки іранськими "шахедами" з північно-східного напрямку. 

"Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного та північно-східного напрямків! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Станом на 23:30 - відбій повітряної тривоги щодо МіГ-31. Загроза ударів іранськими дронами все ще існує. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня російська терористична армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Окупанти навмисно поцілили у житловий будинок, в якому спали люди. Відомо про двох загиблих - це літнє подружжя. 

Також терористи у ніч проти 20 липня обстріляли Одесу. Там кількість постраждалих зросла до восьми, і загинув юнак – охоронець цивільної будівлі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7870
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