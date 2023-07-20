Диво-машини: американські БМП Bradley рятують життя українським бійцям на фронті — WP

Американські БМП Bradley активно використовуються підрозділами ЗСУ під час бойових дій, зокрема на південному фронті. Через величезні площі замінованих територій частина з них потребує ремонту, але навіть наскочивши на міну, бойова машина рятує життя екіпажу та десантникам.

Про це йдеться в репортажі Washington Post, опублікованому в четвер, 20 липня, із 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

У виданні зазначають, що від початку наступальних дій декілька американських машин отримали пошкодження - здебільшого вибухами мін. За словами бійця, якого називають за позивним CZ, росіяни на підступах до позицій встановили величезні мінні поля.

Водночас українські військові зазначають, що Bradley має надзвичайно високий рівень захисту. Навіть після підриву на міні машина рятує життя бійцям - 3 членам екіпажу та 6 десантникам.

Більшу частину пошкоджених машин вдається повернути на поле бою після польового ремонту. Якщо ж пошкодження занадто серйозні, техніку відправляють на відновлення до Польщі.

Інколи ремонт M2 Bradley може тривати лише кілька годин, іноді ж він може тривати днями. Деякі ж машини мають позначку "донорські", що означає, що з них можна брати деталі для ремонту інших Bradley. Потім "донорська" машина заповнюється пошкодженими деталями та відбуває на ремонт до Польщі.

За словами бійця з позивним “Маз”, чим менше транспортних засобів потрібно відправити до Польщі на капітальний ремонт, тим більше врятованих життів буде на фронті. Тут не можуть дозволити собі чекати тижнями, поки Bradley повернеться на лінію фронту з-за кордону.

Саме тому інколи США постачають нові машини на заміну тим, які відправляють на ремонт, щоб військові на передовій не втрачали час.

У виданні підкреслили, що в американській армії БМП вважають знищеною лише тоді, коли її неможливо відремонтувати - це називають "катастрофічним знищенням". В таких випадках військові однаково за можливості намагаються зняти з машини вцілілі деталі.

Нагадаємо, за перші два тижні контрнаступу українська армія втратила п’яту частину техніки, яка брала участь в операціях на фронті. Щоб зменшити рівень втрат, ЗСУ змінили тактику ведення наступальних дій.

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