Умер экс-нардеп и музыкант Ян Табачник

В Израиле скончался нардеп V, VI и VII созывов и музыкант Ян Табачник. Он болел раком легких.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook.

Ян Табачник скончался 11 сентября после 20:00 в Тель-Авиве в больнице. Ему было 79 лет.

В последние годы Табачник боролся с раком легких в одной из лучших частных клиник Израиля. По данным журналиста Маслия, экс-нардеп и музыкант прошел много процедур — более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

Похоронят его в Тель-Авиве.

Что известно о Яна Табачнике

Ян Табачник родился в 1945 году в Черновцах в еврейской семье. Он учился в двух университетах – музыкально-педагогическом факультете Мелитопольского государственного педагогического института (1985-1990) и юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2011).

Он был известным аккордеонистом и гастролировал на постсоветском пространстве и на Западе. У него есть звание заслуженного артиста УССР и Народного артиста Украины. Также он был удостоен многих государственных наград.

1999 Табачник отправился туром по Украине, где агитировал за Леонида Кучму.

2006 стал депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов". Также он был нардепом 6 и 7 созыва. 10 августа 2012 во втором чтении проголосовал за Закон Украины "Об основах государственной языковой политики". В 2013 году он активно поддерживал Януковича, которого назвал "украинским Моисеем".

Напомним, эксдепутат Евгений Червоненко отреагировал на скандал вокруг виллы в Женеве.

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