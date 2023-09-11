Росія не сподівається перемогти, а сподівається, що ми не витримаємо – Зеленський

Володимр Зеленський наголосив, що пріорітетом має стати все, що нас посилює.

Від ранку 11 вересня різні українські міста, області зазнали російських ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок, 11 вересня.

"Нікополь – жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина. Чернігівщина, Сумщина. Кривий Ріг – ракетний удар. Черговий наліт "шахедів". Коли на частині території нашої держави тиша й відносний спокій, ми маємо завжди пам’ятати про ту нашу землю, про ті наші міста й села, які майже постійно під вогнем", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що хоч сьогодні вже й 565-й день цієї війни, ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і в перші дні.

"Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати. Все, що нас посилює, – пріоритет. І тільки це – пріоритет. Жодного послаблення! І нікому не дозволимо послаблювати Україну", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, у районі Роботиного на Запоріжжі ворог намагається заганяти військових ЗСУ у вогневі мішки.

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