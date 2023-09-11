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Росія не сподівається перемогти, а сподівається, що ми не витримаємо – Зеленський

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росія не сподівається перемогти, а сподівається, що ми не витримаємо – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимр Зеленський наголосив, що пріорітетом має стати все, що нас посилює.

Від ранку 11 вересня різні українські міста, області зазнали російських ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок, 11 вересня.

"Нікополь – жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина. Чернігівщина, Сумщина. Кривий Ріг – ракетний удар. Черговий наліт "шахедів". Коли на частині території нашої держави тиша й відносний спокій, ми маємо завжди пам’ятати про ту нашу землю, про ті наші міста й села, які майже постійно під вогнем", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що хоч сьогодні вже й 565-й день цієї війни, ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і в перші дні.

"Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати. Все, що нас посилює, – пріоритет. І тільки це – пріоритет. Жодного послаблення! І нікому не дозволимо послаблювати Україну", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, у районі Роботиного на Запоріжжі ворог намагається заганяти військових ЗСУ у вогневі мішки.

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Дата публікації
Перегляди
786
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