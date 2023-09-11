Український військовий повів на окупантів танк-камікадзе: як це було

Військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБр) застосували у Запорізькій області проти росіян нову тактику – трофейний танк-камікадзе. Перед ворожими укріпленнями танк підірвався на міні, але вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що більше з тих позицій піхоту ніхто не тривожив.

Про це повідомив пресофіцер бригади Ярослав Галас у Facebook.

Найнебезпечнішу роль у операції виконав механік-водій. Обкладений вибухівкою танк разом із механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б. Виконати це завдання взявся Василь Дудинець із Мукачева. Простий чоловік, заробітчанин, багато років працював у Чехії. У лютому минулого року у Василя народилася донька, а на початку березня, наступного ж дня після хрестин, він сам пішов у військкомат. Після завдання з танком за Василем міцно закріпився позивний Камікадзе.

Васильрозповів, що відчуває людина, яка веде нашпигований вибухівкою й снарядами танк до ворожих позицій, а за кількасот метрів до ворога має вискочити на ходу й підірвати танк дистанційним пультом.

"Звичайно, я розумів, що можу не повернутися. Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть. Ось чому я зразу погодився, коли командири розповіли про бойове завдання. Для чого всі ми сюди прийшли? Треба чимшвидше закінчувати війну, повертатися додому й виховувати своїх дітей", - каже Василь Дудинець.

Нагадаємо, на Купʼянському напрямку дрон-камікадзе прикордонників влучив просто у командний пункт окупантів. Пошкоджено ворожий позашляховик та частину будівлі загарбників.

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