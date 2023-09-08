Мобілізація в Україні: танкіст ЗСУ жорстко висловився про тих, хто не хоче воювати

Нові бійці не приходять, військові отримують поранення або їх вбивають, через це Росія має перевагу в живій силі на війні.

Як вирішити цю проблему, а також чому чоловіки “відгороджуються” від війни, розповів ТВО командира танкової роти “Сталеві вовкулаки” 3-ої ОШБр із позивним “Кагор” в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Перевага Росії в живій силі: як вирішити проблему

Військовий розповів, що задача українських бійців — знищувати живу силу Росії: “З цим ми поки що справляємося. А з нашою живою силою є проблема. Не секрет, що частина тих, хто хотів воювати і горів війною, загинула чи отримала поранення, через які не може нести службу. Через ці люди закінчуються. Назвемо їх добровольцями, бо на війні є різні касти людей”.

“Всі ми військові, але є професійні, які все своє життя пов’язали з військовою службою, вони служили ще до всього цього. Є добровольці, які службою не особливо горіли, але на війну вони пішли, тому що це їх обов’язок. А є ті, кого мобілізували”, — говорить танкіст.

“З тих, кого мобілізували, скажу з власного досвіду і того, що я бачив, більшість з них вливаються в наш колектив, тому що у нас в основному добровольці. Потім, коли нам додали людей, яких мобілізували, то вони всі влилися в колектив і немає різниці між добровольцями і мобілізованими. Всі воюють однаково — з однаковим запалом і виконують задачі”, — прокоментував військовий.

“Ворога не можна недооцінювати”

“Насильно ловити і заганяти в військкомати — таке собі рішення. Бо пропаганда має працювати не в тому ключі, що противник слабкий, а в тому, що ми навпаки маємо, на мою думку, підкреслювати силу противника і його вагомість. Тому що противника ніколи не можна недооцінювати. Краще його переоцінити і тобі тобі навіть буде простіше, якщо ти підготуєшся до більш складного процесу”, — коментує танкіст.

За його словами, працювати треба в тому ключі, щоб чоловіки хотіли йти воювати: “Я вважаю, що чоловік має це робити”.

Про чоловіків “без яєць”

“Ті, хто виїхав з України і намагається якось переховуватись — це їх вибір. Не всі народились “з яйцями”. Лише фізично вони є у всіх. Я роблю висновки зі свого оточення, у мене більшість знайомих воюють. Світ так влаштований, що війна завжди була, є і буде. За всю історію людства без війн пройшло в цілому близько 200 років. Але я можу помилятися. Чоловік так влаштований, що він має бути воїном”, — розповідає військовий.

Яким має бути тил

Однак, вважає танкіст з позивним “Кагор”, воювати мають не всі: “Хтось має організовувати тил. Без тилу ми довго воювати не зможемо. Є досить влучний вислів — битви виграє піхота, а війни виграє логістика. Без забезпечення логістики і тилу нічого не буде”.

“Чому, наприклад, росіяни втекли з правого берега Херсона? Бо в них там відсутня логістика. Мости постійно криються, підвозити логістику неможливо, через це вони прийняли рішення відступити звідти і далі тримають оборону там, де в них є логістика. Тому тил також потрібен. Всіх на війну однозначно не заженеш”, — коментує військовий.

“Але якщо говорити про те, як я ставлюся до тих, хто не воює, то якщо вони хоч щось роблять для того, щоб ми могли воювати, це вже добре. Я не говорю зараз про донати раз на рік, а дійсно про якусь допомогу. Можуть бути проблеми з роботою і донатити ти не можеш, але можна піти в благодійний чи волонтерський фонд і допомогти фізично. Тобто якось брати участь у війні”, — додав він.

Про “правильну” пропаганду

“Я вважаю, що пропаганда — запорука успіху. Але вона має працювати у правильному напрямку. Тобто дітей мають виховувати як патріотів своєї країни, щоб ніхто не писав в соцмережах “а чому я маю йти воювати, а що мені дала країна” тощо”, — розповів танкіст.

“В мене така думка — я сам по собі націоналіст і для мене країна — це все. Я розумію, що я для країни — нічого. Я в Україні народився і помру. А Україна як існувала до мого народження, так вона буде існувати і після моєї смерті”, — резюмував він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про перевірку всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо інвалідності та непридатності до військової служби, видані від початку повномасштабної війни в Україні, які можуть бути пов’язані з корупцією. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

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