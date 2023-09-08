Мобилизация в Украине: танкист ВСУ жестко высказался о тех, кто не хочет воевать

Новые бойцы не приходят, военные получают ранения или их убивают, поэтому Россия имеет преимущество в живой силе на войне.

Как решить эту проблему, а также почему мужчины "отгораживаются" от войны, рассказал ТИО командира танковой роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр с позывным "Кагор" в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Преимущество России в живой силе: как решить проблему

Военный рассказал, что задача украинских бойцов – уничтожать живую силу России: «С этим мы пока справляемся. А с нашей живой силой есть проблема. Не секрет, что часть тех, кто хотел воевать и горел войной, погибла или получила ранения, из-за которых не может нести службу. Через эти люди заканчиваются. Назовем их добровольцами, потому что на войне есть разные касты людей”.

Все мы военные, но есть профессиональные, которые всю свою жизнь связали с военной службой, они служили еще до всего этого. Есть добровольцы, которые службой не особо горели, но на войну они ушли, потому что это их долг. А есть те, кого мобилизовали”, – говорит танкист.

“Из тех, кого мобилизовали, скажу по собственному опыту и тому, что я видел, большинство из них вливаются в наш коллектив, потому что у нас в основном добровольцы. Потом, когда нам добавили людей, которых мобилизовали, они все влились в коллектив и нет разницы между добровольцами и мобилизованными. Все воюют одинаково — с одинаковым энтузиазмом и выполняют задачи», — прокомментировал военный.

"Врага нельзя недооценивать"

“Насильно ловить и загонять в военкоматы – такое решение. Ибо пропаганда должна работать не в том ключе, что противник слаб, а в том, что мы наоборот должны, по моему мнению, подчеркивать силу противника и его весомость. Потому что противника никогда нельзя недооценивать. Лучше его переоценить и тебе даже будет проще, если ты подготовишься к более сложному процессу”, — комментирует танкист.

По его словам, работать нужно в том ключе, чтобы мужчины хотели идти воевать: "Я считаю, что мужчина должен это делать".

О мужчинах "без яиц"

“Те, кто уехал из Украины и пытается как-то скрываться – это их выбор. Не все родились "с яйцами". Только физически они есть у всех. Я делаю выводы из своего окружения, у меня большинство знакомых воюют. Мир так устроен, что война всегда была, есть и будет. За всю историю человечества без войн прошло около 200 лет. Но я могу ошибаться. Мужчина так устроен, что он должен быть воином», — рассказывает военный.

Каким должен быть тыл

Однако, считает танкист с позывным Кагор, воевать должны не все: Кто-то должен организовывать тыл. Без тыла мы долго воевать не сможем. Есть довольно точное выражение — битвы выигрывает пехота, а войны выигрывает логистика. Без обеспечения логистики и тыла ничего не будет.

Почему, например, россияне сбежали с правого берега Херсона ? Ибо у них там отсутствует логистика. Мосты постоянно кроются, подвозить логистику невозможно, поэтому они приняли решение отступить оттуда и дальше держат оборону там, где у них есть логистика. Поэтому тыл тоже нужен. Всех на войну однозначно не водишь», — комментирует военный.

Но если говорить о том, как я отношусь к тем, кто не воюет, то если они хоть что-то делают для того, чтобы мы могли воевать, это уже хорошо. Я не говорю сейчас о донате раз в год, а действительно о какой-то помощи. Могут быть проблемы с работой и донатить не можешь, но можно пойти в благотворительный или волонтерский фонд и помочь физически. То есть как-то участвовать в войне», – добавил он.

О "правильной" пропаганде

«Я считаю, что пропаганда – залог успеха. Но он должен работать в правильном направлении. То есть детей должны воспитывать как патриотов своей страны, чтобы никто не писал в соцсетях "а почему я должен идти воевать, а что мне дала страна" и т.д.", — рассказал танкист.

“У меня такое мнение – я сам по себе националист и для меня страна – это все. Я понимаю, что я для страны ничего. Я в Украине родился и умру. А Украина, как существовала до моего рождения, так она будет существовать и после моей смерти”, — резюмировал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о проверке всех решений военно-врачебной комиссии (ВЛК) по инвалидности и непригодности к военной службе, выданные с начала полномасштабной войны в Украине, которые могут быть связаны с коррупцией. Все случаи, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.

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