Прогноз погоды на 9 сентября в Украине: днем будет тепло, а ночью — +6°

Осадков в Украине не будет.

В субботу, 9 сентября, погода порадует комфортное тепло днем. Впрочем, ночь будет прохладная – температура опустится до +6°.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В субботу в Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +6-11°. Более теплой ночь будет крайнем юге — обещают до 15° тепла.

Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +20-25°. Значительно теплее будет в Одесской области и Закарпатье: днем столбики термометров покажут до +28°. Свежее же будет в восточных и северо-восточных областях — только +14-19°.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 9 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности – 9-10 сентября.

В области температура воздуха ночью будет +6-11°, днем – 20-25° тепла. В Киеве ночью столбики термометров около 10° тепла, а днем воздух прогреется до +20-22°.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, надолго ли в Украине задержится тепло. По ее словам, в ближайшие выходные ожидается приятная погода.

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