Надолго ли в Украине задержится тепло: прогноз синоптика удивил

В ближайшие дни будет тепло и сухо в стране.

Тепло еще порадует украинцев. В ближайшие выходные ожидается приятная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В частности, температура воздуха завтра составит +20...25°С. На северо-востоке будет +18...22°С, а на юге потеплеет до +28°С. В столице завтра будет тепло – солнце и +22°С.

По данным Диденко, "жара еще обнажит плечи и колени 12-13 сентября".

Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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