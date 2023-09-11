Битва за "вишки Бойка": чому спецоперацію ГУР назвали зухвалою

Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Бурові газо- та нафто-видобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі Росія окупувала ще в 2014-му році. А від початку повно-масштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Про зухвалу операцію нашого ГУР, захоплені на вишках трофеї та стратегічну перевагу через володіння цими буровими платформами розповів кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Потужні радіолокаційні засоби та авіаційна охорона, яку росіяни виставили на так званих вишках Бойка, робили платформи практично неприступними для захоплення. Навіть підліт невеликими дронами був майже неможливий.

Обстеживши вишки з повітря, пересівши на малий катр та ігноруючи штормове море Українські розвідки рушили до однієї із вишок.



Цій зухвалості сприяла і удача, на першій з обстежених вишок, нікого не було. Лише обладнання, та боєприпаси до гелікоптерів, не керовані авіаційні ракети.

"Вишки Бойка": що про них відомо

Такзвані "Вишки Бойка" - це буровІ газо- та нафто-видобувнІ платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назва закріпилася через прізвище соратника Януковича Юрія Бойка, який очолював Міністерство енергетики у 2011 році і через посередників дорожче на 400 млн.доларів підконтрольний відомству "Чорноморнафтогаз" придбав бурову платформу сінгапурського виробництва. За цією корупційною схемою було відкрито кримінальне провадження, були вироки причетних до справи осіб, але самого Бойко це не зачепило.

Самі вишки російські військові захопили у 2014-тому, а за рік відбуксирували ближче до криму. А після пованомасштабного вторгнення використовували як вертолітні майданчики і для розміщення радіолокаційних станцій, які покривали практично все море. Їх наші бійці демонтували і забрали.

Що відбулося зараз: "вишки Бойка" дуже зручні для розміщення радіотехнічнохї апаратури і для радіолокації. Вони допомагають наводити ракетні удари у першу чергу по Одещині. Ліквідація цієї апаратури понижує потенціал противника на удари як такі. Тому що ракетне протиборство це нескінченна радіофізика. Хороший крок у перед.

Загалом ідеться про повернення під контроль чотирьох буревих вишок: «Петро Годовалець», «Україна», платформи "Таврида» і платформи "Сиваш".

Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони

Битва за вишки

І за кожну вишку довелося битися. З подробиць, які повідомляє ГУР відомо, що під час однієї з операцій українські катери атакував російський СУ-30, ракетами та з гармати. У відповідь наші бійці спецпризначення відкрили шквальний вогонь, і вразили літак з ПЗРК. Підбитий він покинув поле бою.

У ході складних маневрів катерами, та щільного вогню ворожої авіації один з бійців ГУР випав за борт. Виявити його вдалося безпілотником за кілька годин. А от врятувати, ще за 12 годин. Під щільним вогнем ворога. Як результат - звільнені нафто-газо видобувні вишки, захоплені РЛС та склади з вертолітним паливом та ракетами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бомбезно! Україна повернула “вишки Бойка” у Чорному морі!

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало унікальні документальні кадри таємної спецоперації з повернення "вишок Бойка".

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