Україна не матиме "щасливого кінця" у війні - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що, навіть попри бажану перемогу, для України це не буде "щасливими кінцем", бо "вона втратила багато людей".

Таку думку глава держави висловив журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

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"Для України дуже важливо не робити паузу у цьому контрнаступі. Я говорив партнерам до початку контрнаступу, що вони мають розуміти й визнати, що ми не контролюємо небо. Як нам його контролювати, чи хоча б зрівняти з Росією сили в небі? Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати", - сказав він.

Зеленський наголосив, що перемога - це єдина річ, яка не дозволить Росії напасти на інші країни. За його словами, наступними цілями країни-агресорки можуть бути країни Балтії, Польщу. Мета Путіна, на думку Зеленського, - повернутися до Радянського Союзу.

Нагадаємо, за даними видання Financial Times, НАТО готується до найбільших військових навчань від початку холодної війни.

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