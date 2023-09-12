Астрологічний прогноз на 12 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день набуття таємних знань і вирішення давніх проблем, які досі здавалися безнадійними. Імовірні розбіжності та конфлікти, яких бажано уникати – вони можуть мати довготривалі та неприємні наслідки.

Символ дня: Корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: аметист, адуляр, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги нижче колін.

Хвороби дня: можливі проблеми з лімфою та кров'ю, тому здавати її не рекомендується. Необхідно також виключити – або хоча б зменшити – фізичне навантаження – воно може призвести до травм.

Харчування дня: бажано вживати пісну їжу, виключивши з раціону цитрусові та картоплю.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, не лише покращить зовнішній вигляд, а й сприятливо позначиться на майбутньому.

Дачні роботи дня: хороший результат дасть збирання коренеплодів, особливо тих, що призначені для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими – вони здійсняться найближчим часом.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження: отримана в результаті застуда буде складно піддаватися лікуванню та може призвести до ускладнень.

Цитата дня: «Енергія мотивує, а харизма надихає» (письменник та оратор Саймон Сінек).

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