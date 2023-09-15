Пара розлучилася через три хвилини після одруження: що сталося

Пара подала на розлучення всього через три хвилини після виголошення клятв на найкоротшому весіллі в історії їхньої країни.

Про це пише Mirror.

Після закінчення судового розгляду пара зібралася вийти з будівлі суду, але наречена спіткнулася та впала. У відповідь на це, чоловік назвав її "дурною". Новоспечена дружина дуже розлютилася і зажадала від судді негайно розірвати їхній шлюб. Суддя погодився і виніс рішення про анулювання шлюбу лише через три хвилини після того, як він уперше одружив їх.

Подружжя, що живе в Кувейті, навіть не залишило будинок суду як чоловік і дружина. Вважається, що це найкоротший шлюб в історії країни.

Ця історія широко поширилася в Інтернеті, і багато людей вважають, що вона вчинила правильно. Одна людина написала на платформі Х: "Якщо він так поводиться від самого початку, краще його кинути".

Нагадаємо, наречена у сльозах втекла з весілля через приниження мами. Вона розповіла, що утнула рідна людина.

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