У Німеччині обвалився міст через надто ретельний догляд за часів НДР

Тепер Дрездену на додаток до транспортного колапсу від обвалення мосту також загрожує повінь.

У ніч проти середи, 11 вересня, міст Карола в столиці Саксонії Дрездені частково обрушився. Важкі бетонні сегменти перекрили річку Ельба.

Про це пише BILD.

Міст Карола – один із чотирьох мостів через Ельбу в Дрездені. Приблизно о третій ночі частини мосту, що з'єднує історичний центр міста з новими районами, в одну мить впали у воду.

"Минулої ночі в Дрездені о 2:59 за місцевим часом пролунав гучний звук, після якого частина мосту Карола в Дрездені впала у воду. За щасливим збігом обставин ніхто не постраждав, хоча лише дев'ятьма хвилинами раніше мостом проїжджав пасажирський трамвай" – пише видання.

У воду впало приблизно 100 м мосту. Обвалення конструкцій могло закінчитися катастрофою з великою кількістю жертв, якби це сталося у денні години. Щодня мостом користувалися приблизно 1230 велосипедистів та 300 пішоходів, а також не менш ніж 53 тисячі автомобілів та трамваїв.

Під час обрушення сегменти мосту пошкодили мережу теплопостачання. З двох великих труб у річку ринула вода температурою до 115 градусів. Наразі мережа теплопостачання у Дрездені виведена з ладу.

Причина руйнування – засіб для посипання доріг часів НДР

Як повідомив голова управління мостів та інженерних конструкцій Дрездена Хольгер Кальбе, найімовірніша причина руйнування конструкцій — засіб від ожеледиці, розчин хлориду магнію, який використовували для посипання доріг взимку за часів НДР. Через агресивний хімікат металеві конструкції всередині бетонного мосту проіржавіли.

"За часів НДР у нас тут було велике вкидання хлоридів. Хімікати масово проникли в конструкцію і призвели до корозії арматури всередині мосту. Неможливо було передбачити, що стан мосту виявиться настільки поганим, що він обвалиться", – пояснив Кальбе.

Міст Карола був збудований у 1892 році і названий на честь Кароли фон Васа-Гольштейн-Готторп, дружини короля Саксонії Альберта. Цей міст підірвали під час Другої світової війни, а у 1971 році відновили.

Дрездену загрожує затоплення

Зараз у місті чекають тривалих дощів. На думку фахівців, якщо секції мосту не встигнуть прибрати з води до початку зливи, вони стануть своєрідною греблею, що може призвести до критичного розливу Ельби і затоплення історичного центру Дрездена.

"З понеділка в Дрездені очікується високий рівень води, і на цьому мосту утворюються значні затори, тому залишки мосту слід забрати якнайшвидше", – сказав кліматолог Карстен Брандт з компанії Donnerwetter.

Дрезденська пожежна служба вже готується до можливої повені.

Нагадаємо, минулого місяця на Черкащині на трасі Київ – Одеса обвалився міст. Пішохідний міст упав на проїжджу частину.

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