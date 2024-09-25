Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 25 вересня 2024 року ЗСУ знищили 646 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - 646 400 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,
- артилерійських систем – 18549 (+74) од,
- РСЗВ – 1199 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3168 (+13).
Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що окупанти кидають особовий склад у смертельні "розвідки", щоб виявити вогневі позиції ЗСУ. Весь особовий склад ворога, який йде у такі "розвідки", знищується силами оборони.
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