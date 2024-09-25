Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 646 тисяч загарбників РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 25 вересня 2024 року ЗСУ знищили 646 400 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - 646 400 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8815 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,
  • артилерійських систем – 18549 (+74) од,
  • РСЗВ – 1199 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3168 (+13).

Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що окупанти кидають особовий склад у смертельні "розвідки", щоб виявити вогневі позиції ЗСУ. Весь особовий склад ворога, який йде у такі "розвідки", знищується силами оборони.

Читайте також: 

Третя штурмова показала ураження техніки РФ на Харківщині

Третя штурмова показала ураження техніки РФ на Харківщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація