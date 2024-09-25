Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 25 вересня 2024 року ЗСУ знищили 646 400 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - 646 400 (+1250) осіб,

танків ‒ 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,

артилерійських систем – 18549 (+74) од,

РСЗВ – 1199 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3168 (+13).

Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що окупанти кидають особовий склад у смертельні "розвідки", щоб виявити вогневі позиції ЗСУ. Весь особовий склад ворога, який йде у такі "розвідки", знищується силами оборони.

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