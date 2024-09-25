Отдельные группы российских оккупантов зашли в Угледар: эксперт

Ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней.

Армия РФ осуществляет обходные маневры с запада и востока – с Водяного и со стороны Пречистовки – в районе Угледара Донецкой области. Сейчас ситуация в городе очень сложная – хоть оккупанты пытались окружить его и раньше.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспересо".

"Вчера вечером поступила информация, что отдельные группы российских бойцов зашли с востока в Угледар. Так что динамика не в нашу пользу, но увидим, как будут развиваться события дальше. Не думаю, что речь идет об окружении. Речь идет о том, что ВСУ будут защищать этот участок ", — подчеркнул Згурец.

Более двух с половиной лет этот участок фронта удерживает и 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Враг уничтожает Угледар, который расположен на высоте. По словам эксперта, это один из немногих участков фронта, где есть преимущество в высоте, а также шахтная, промышленная и высотная застройка.

"Это позволяло значительное время, используя преимущество в высоте и обеспечении нас артиллерией и противотанковыми средствами, сдерживать фронтальные атаки противника, которые, среди прочего, осложнялись преодолением течения к северу от этого населенного пункта реки Кашлагач", — пояснил Згурец.

Напомним, в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев рассказали, что Россия бросила все рода войск и все виды вооружения, чтобы зайти в Угледар. Штурмы с использованием пехоты и техники россияне проводят каждый день.

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