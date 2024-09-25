Что посадить на огороде под зиму: не только чеснок и лук

Осенью, после окончания садового сезона, сбора урожая, можно позаботиться об урожае будущего года, посеяв культуры под зиму.

Преимущества посева овощных культур и зелени под зиму

Озимые посадки имеют ряд преимуществ:

Урожай созревает на 2-4 недели раньше. При весенней посадке для начала работ приходится ждать потепления, подсыхания земли, при осенней – растения уже сойдут.

Получение раннего урожая позволяет собрать второй урожай за сезон.

Семена в течение зимы проходят естественную стратификацию, поэтому всходы крепкие и здоровые.

Возможность сэкономить время на посевы весной, когда и так много работы.

Когда высаживать под зиму

Чтобы всходы проросли весной, не раньше и не замерзли, важно соблюдать сроки высадки семян, которые зависят от погодных условий, прогнозируемых температур.

Важно посеять так, чтобы семена после высева набрались влаги, но не взошли. Если после посева температура даже на несколько дней поднимется до +5…+10 градусов, сеянцы сойдут и погибнут при похолодании. Но и опаздывать, ждать пока земля промерзнет, не стоит. Не должно быть оттепелей после посадки.

Если осень сухая и теплая, сажать можно даже во второй половине ноября. При холодной, короткой осени высадку начинают в конце октября.

Как сеять, сажать растения под зиму

При посадке под зиму следует учитывать следующие особенности осеннего посева.

Следует выбирать хорошо освещенное, сухое место без застоя талой влаги. Снег из грядки весной должны сходить быстро.

Грядки нужно удобрить заранее, не менее чем за 2-3 недели до посевов. За это время земля осядет, а питательные вещества удобрений равномерно распределятся по почве.

Семена перед посевом не замачивать, как это делается во время весенней посадки. Всходы погибнут с первыми морозами, не дождавшись весны.

как это делается во время весенней посадки. Всходы погибнут с первыми морозами, не дождавшись весны. Семена сеять гуще и глубже, чем при весеннем посеве. Норму высева необходимо увеличить на 15-20% .

. Заделывать семена нужно на 2-5 см в зависимости от растения, при недостаточной глубине семена погибнут от морозов.

После того, как снег сошел весной, следует осторожно разрыхлить посадки, иначе всходы не смогут «пробиться» через плотную корку.

Весной раннюю лестницу следует защитить дополнительным парником из специальной ткани, что убережет всходы от ночных заморозков и приблизить созревание урожая.

Какие культуры сажать под зиму и особенности высева

Для подзимнего посева подойдут не все культуры и сорта. При покупке семян овощей и зелени для посевов на зиму, выбирайте сорта, которые для этого наиболее приспособлены, производители, обычно, указывают это на упаковках.

Морковь. Семена высевают на глубину до 4 см, урожай убирают уже в июне. Свекла. Семена могут прорастать даже при небольших плюсовых температурах, поэтому следует дождаться устойчивого похолодания. Растения высевают на расстоянии не менее 5 см, между рядами – от 20 см. Урожай можно собирать в конце мая. Редис. Культура относится к холодостойким, поэтому сеять следует, когда температура будет стабильно около 0 градусов. Семена засевают на 2-3 см, в начале мая уже можно собирать. Репа. Сеять репу можно за 1-2 недели до холодов. Ранняя всходы репы защищены от крестоцветной блошки, собирать урожай можно в мае. Капуста. Сеять можно пекинскую, цветную, белокочанную капусту и брокколи. Лук. Можно посеять любой лук – порей, батун, репчатый, весной они хорошо прорастут в насыщенной влажной почве. За две недели до холодов можно высадить и севок. Чеснок. Озимый чеснок дает большие головки. Высаживают зубчики на глубину около 5 см до первой половины ноября. Пастернак сеют на глубину 2 см. Укроп сеют густо при уже устоявшемся похолодании. Дневные температуры не должны превышать +3 градуса. Петрушка. Всходы переносят морозы до -9 градусов, хорошо сходят после стратификации, поэтому посев на зиму пойдет ей на пользу. Кориандр. Культура хорошо переносит морозы, поэтому семена сеют уже в промерзшую сверху почву. Салат. Ранний сочный урожай без дополнительного ухода можно получить при посеве под зиму, когда температура не поднимается выше +2 градусов. Рукола. Семена высевают при нулевой температуре более плотно и глубже обычного. Салатная горчица. Сеют ее по стойким морозам, иначе семена могут взойти еще до прихода зимы. Щавель. Культура дают ранние всходы при подзимнем посеве, высевают в почву на 1 см. Сельдерей. Чаще осенью сеют листовые разновидности, однако есть и соответствующие корневые сорта. Сеют семена густо на глубину до 2 см. Фенхель. Осенью производят загущенную посадку семян, закладывая их на глубину до 2 см. Шпинат. Семена высевают по небольшому морозу, чтобы семена не взошли. Пастернак. Рекомендуют сажать под зиму из-за небольших сроков годности семян и довольно плохой всхожести. Сеют его на глубину 2 см, расстояние в ряду – 5 см, между рядами – 30-35 см.

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