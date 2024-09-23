Когда сажать чеснок на зиму 2024: благоприятные дни и полезные советы

Озимый чеснок высаживают под зиму, с расчетом, чтобы зубки хорошо укоренились, но чеснок не пророс.

Когда сажать озимый чеснок: рекомендации для разных регионов

Согласно результатам исследований, до наступления зимы зубок чеснока должен иметь 12-18 корешков длиной 5-10 см. Для такого развития корневой системы требуется примерно 35-45 дней. Именно за это время, до промерзания почвы, чеснок успевает развить корневую систему, однако зелень еще не появится. Оптимальное время посадки чеснока с середины сентября по конец октября, во многом это зависит от погоды и региона.

Специалисты считают, что лучше сажать озимый чеснок по регионам в такое время:

В северных регионах Украины - в третью декаду сентября.

В центральных и западных регионах Украины – в первой половине октября.

На юге Украины и на Закарпатье -- во второй половине октября.

Благоприятные дни для посадки чеснока на зиму 2024 года

В сентябре – это 23, 24 25, 26 и 30 числа.

В октябре благоприятными днями для посадки чеснока будут 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30.

Как посадить чеснок под зиму.

Чеснок светолюбивый, поэтому сажать его лучше на хорошо освещенном участке, в супесчаной некислой почве.

Перед посадкой можно удобрить почву – за полторы-две недели до посадки чеснока добавьте на каждый квадратный метр по 5-6 кг перегноя, по 30 г суперфосфата и по 20 г калийной соли. После чего полейте участок раствором медного купороса из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды. До посадки накройте грядку пленкой.

Сделайте борозды глубиной 15-20 см на расстоянии 20-25 см друг от друга. На дно канавок насыпьте песок слоем 1,5-3 см, чтобы предотвратить контакт зубков с грунтом и защитить их от гниения.

Положите зубки в борозды на расстоянии между ними в 12-15 см, а между более мелкими – 8-10 см. После посадки зубчиков участок нужно замульчировать двухсантиметровым слоем сухого торфа или смешанными с землей опилками.

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