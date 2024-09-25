Що посадити на городі під зиму: не лише часник та цибулю

Які рослини можна садити під зиму: перелік та особливості посадки

Восени, після закінчення садового сезону, збору врожаю, можна подбати про врожай майбутнього року, посіявши культури під зиму.

Переваги посіву овочевих культур і зелені під зиму

Озимі посадки мають ряд переваг:

Урожай дозріває на 2-4 тижні раніше.При весняній посадці для початку робіт доводиться чекати потепління, підсихання землі, при осінній -- рослини вже зійдуть.

Отримання раннього врожаю дозволяє зібрати й другий врожай за сезон.

Насіння впродовж зими проходять природну стратифікацію, тому сходи міцні та здорові.

Можливість заощадити час на посіви навесні, коли й так багато роботи.

Коли висаджувати під зиму

Щоб сходи проросли весною, не раніше і не замерзли, важливо дотримуватися термінів висадки насіння, які залежить від погодних умов, прогнозованих температур.

Важливо посіяти так, щоб насіння після висіву набралися вологи, але не зійшли. Якщо після посіву температура навіть на декілька днів підніметься до + 5 ... + 10 градусів, сіянці зійдуть і загинуть при похолоданні. Але і запізнюватися, чекати поки земля промерзле, не варто. Не повинно бути відлиг після садіння.

Якщо осінь суха і тепла, садити можна навіть у другій половині листопада. При холодній, короткій осені висадку починають в кінці жовтня.

Як сіяти, садити рослини під зиму

Під час садіння під зиму слід враховувати такі особливості осіннього посіву.

Слід вибирати добре освітлене, сухе місце без застою талої вологи. Сніг з грядки навесні повинні сходити швидко.

Грядки потрібно підгодувати заздалегідь, не менше ніж за 2-3 тижні до посівів. За цей час земля осяде, а поживні речовини з добрив рівномірно розподіляться по ґрунту.

Насіння перед посівом не замочувати, як це робиться під час весняної посадки. Сходи загинуть з першими морозами, не дочекавшись весни.

як це робиться під час весняної посадки. Сходи загинуть з першими морозами, не дочекавшись весни. Насіння сіяти густіше і глибше, ніж при весняному посіві. Норму висіву необхідно збільшити на 15-20% .

. Закладати насіння потрібно на 2-5 см залежно від рослини, при недостатній глибині насіння загинуть від морозів.

Після того, як сніг зійшов навесні, слід обережно розпушити посадки, інакше сходи не зможуть «пробитися» через щільну кірку.

Навесні ранні сходи слід захистити додатковим парником зі спеціальної тканини, що вбереже сходи від нічних заморозків і наблизить дозрівання врожаю.

Які культури садити під зиму та особливості висіву

Для підзимового посіву підійдуть не всі культури та сорти. Купуючи насіння овочів і зелені для посівів на зиму, обирайте сорти, які для цього найбільш пристосовані, виробники, звичайно, вказують це на упаковках.

Морква. Насіння висівають на глибину до 4 см, урожай збирають вже в червні. Буряк. Насіння може проростати навіть при невеликих плюсових температурах, тому варто дочекатися стійкого похолодання. Рослини висівають на відстані не менше 5 см, між рядами — від 20 см. Врожай можна збирати в кінці травня. Редис. Культура відноситься до холодостійких, тому сіяти слід, коли температура буде стабільно близько 0 градусів. Насіння загортають на 2-3 см, на початку травня вже можна збирати. Ріпа. Сіяти ріпу можна за 1-2 тижні до холодів. Ранні сходи ріпи захищені від хрестоцвітої блішки, збирати врожай можна в травні. Капуста. Сіяти можна пекінську, цвітну, білокачанну капусту і броколі. Цибуля. Можна посіяти будь-яку цибулю — порей, батун, ріпчасту, навесні вони гарно проростуть в насиченому вологою ґрунті. За два тижні до холодів можна висадити й сівок. Часник. Озимий часник дає великі головки. Висаджують зубчики на глибину близько 5 см до першої половини листопада. Пастернак сіють на глибину 2 см. Кріп сіють густо при вже усталеному похолоданню. Денні температури не повинні перевищувати +3 градусів. Петрушка. Сходи переносять морози до -9 градусів, добре сходять після стратифікації, тому посів на зиму піде їй на користь. Коріандр. Культура добре переносить морози, тому насіння сіють вже у промерзлий зверху ґрунт. Салат. Ранній, соковитий урожай без додаткового догляду можна отримати при посіві під зиму, коли температура не підіймається вище +2 градусів. Рукола. Насіння висівають при нульовій температурі більш щільно і глибше, ніж зазвичай. Салатна гірчиця. Сіють її по стійкім морозам, інакше насіння може зійти ще до приходу зими. Щавель. Культура дає ранні дружні сходи при підзимньому посіві, висівають в ґрунт на 1 см. Селера. Найчастіше восени сіють листові різновиди, проте є і відповідні кореневі сорти. Сіють насіння густо на глибину до 2 см. Фенхель. Восени проводять загущену посадку насіння, закладаючи їх на глибину до 2 см. Шпинат. Насіння висівають по невеликому морозу, щоб насіння не зійшло. Пастернак. Рекомендують садити під зиму через невеликі терміни придатності насіння та досить погану схожість. Сіють його на глибину 2 см, відстань у ряду — 5 см, між рядами — 30-35 см.

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