Бои за Угледар: разведка Британии сообщила об успехах РФ

Оккупационная армия стремится растянуть украинские силы по всей линии фронта.
Войска Российской Федерации давят на Угледар Донецкой области с трех сторон. Оккупанты уже штурмуют окрестности города.
Об этом говорится в отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании.
"Вероятно вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что они продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", — отмечают британские разведчики.
В отчете отмечается, что захватчики ведут бои в восточной половине Торецкая, а также к югу от Покровска. Впрочем, оккупанты "добились лишь медленного прогресса вокруг Временного Яра".
"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы оказать больший эффект", — отметили в разведке Британии.
Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец сообщил, что отдельные группы российских оккупантов зашли в Угледар. Сейчас ситуация в городе очень сложная – хоть оккупанты пытались окружить его и раньше.
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