Вибух у Дніпрі: що відомо про загиблого в авто чоловіка

Вибух у Дніпрі: що відомо про загиблого в авто чоловіка

Загиблий Олексій Кавлак займався проведенням тренінгів із тактичної медицини.

У Дніпрі під час вибуху авто загинули двоє людей: речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та Олексій Кавлак.

Що наразі відомо про загиблого в результаті вибуху Олексія Кавлака, зібрав ТСН.ua.

Чоловік керував і був власником тренінгового центру Aid Brothers.

Олексій Кавлак був старшим інструктором Українського Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.

Чоловік їздив містами України та на передову і проводив тренінги із невідкладної допомоги для активістів ГО, правоохоронців, рятувальників, військових та небайдужих городян.

"Первинна освіта в нього медична. Він навчав тактичній медицині хлопців в АТО, в нього була активна діяльність. Дуже дружня, відкрита людина, професіонал своєї справи. Коли проводив тренінг, у нього горіли очі, він жив тим, що робив. Для нашої організаціх проводив навчання безкоштовно. Також він навчав хлопців з поліції, військових, волонтерів Червоного Хреста", - розповіла ТСН.ua волонтерка Червоного Хреста з Кривого Рогу Тетяна Карнаух.

В останьому дописі у Фейсбук чоловік поділився світлинами з вуличного майстер-класу і привітав усіх з Днем невідкладної допомоги.

"Наскільки знаю, він не є учасником бойових дій. В "Українському легіоні" з 2014 року, з самого початку. Інструктор з домедичної допомоги, мав багато виїздів для проведення тренінгів у війська і на передову. Брав участь в проектах з мінної безпеки - навчання проводилися на території Луганської та Донецької областей для школярів. Ще багато зробив в напрямку національно-патріотичного виховання молоді - проект "Нащадки вільних". А останнім часом почав власний - Aid Brothers ", - розповів в коментарі OBOZREVATEL глава ГО" Український Легіон "Олександр Санніков.

У Дніпрі Олексій Кавлак перебував з 11 вересня. Разом з ним у авто загинула речниця пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Нагадаємо, що у Дніпрі навпроти міської лікарні вибухнув легковий автомобіль. В результаті чого на місці загинули двоє людей. Їхні тіла буквально розірвало на частини.

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