Антициклон испортит погоду на одесских курортах

В области ожидается изменение погодных условий.
Сегодня, 15 сентября, погода в Одессе будет под влиянием антициклона. Ожидается похолодание.
Об этом пишет издание 048.ua.
Антициклон "Исгард" принесет в Одесскую область прохладу и ветер. Температура воздуха не поднимется выше +20 С.
Ранее стало известно, что в Украине, кроме большинства западных областей, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он сохранится в стране в течение нескольких дней.
Сегодня, 15 сентября, в Украине будет тепло и сухо.