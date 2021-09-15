Антициклон испортит погоду на одесских курортах

В области ожидается изменение погодных условий.

Сегодня, 15 сентября, погода в Одессе будет под влиянием антициклона. Ожидается похолодание.

Об этом пишет издание 048.ua.

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Антициклон "Исгард" принесет в Одесскую область прохладу и ветер. Температура воздуха не поднимется выше +20 С.

Ранее стало известно, что в Украине, кроме большинства западных областей, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он сохранится в стране в течение нескольких дней.

Сегодня, 15 сентября, в Украине будет тепло и сухо.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют похолодание - местами температура снизится до 5 градусов

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