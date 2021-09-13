Причина — подорожание сырья.

В Украине растут цены на муку.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 сентября.

Производители постепенно начали повышать себестоимость. Эту ситуацию эксперты объясняют подорожанием сырья и увеличением затрат на производство готовой продукции. В частности, аналитики фиксируют повышение стоимости тонны муки высшего и первого сортов в среднем на 500 гривен по сравнению с прошлой неделей. Также на цену влияют незначительный спрос и присутствие на рынке более дешевой импортной продукции, в частности из Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.

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