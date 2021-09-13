Причина - здорожчання сировини.

В Україні зростають ціни на борошно.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 вересня.

Виробники поступово почали підвищувати собівартість. Цю ситуацію експерти пояснюють здорожчанням сировини та збільшенням витрат на виробництво готової продукції. Зокрема, аналітики фіксують підвищення вартості тонни борошна вищого та першого сортів у середньому на 500 гривень порівняно з минулим тижнем. Також на ціну впливають незначний попит і присутність на ринку більш дешевої імпортної продукції, зокрема з Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.

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