В Україні різко подешевшали тепличні огірки: які нині ціни

Серед основних причин - зниження попиту.

Після різкого подорожчання, яке спостерігалася в Україні минулого тижня, ціни на тепличні огірки почали стрімко знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що причиною зниження цін на ринку є зростання пропозиції огірка та водночас порівняно невисокий попит. Так, на сьогоднішній день тепличні комбінати ведуть реалізацію огірків по 10-15 грн/кг, що в середньому на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами самих виробників, знижувати ціни їх змушує значне ослаблення попиту на цю продукцію. На сьогоднішній день представники роздрібних мереж і оптових компаній готові купувати тепличні огірки невеликими партіями, посилаючись на вкрай низькі темпи реалізації в роздрібній торгівлі.

Таким чином, наразі ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 16% нижча, ніж в середині вересня 2020 року. Більше того більшість представників тепличних комбінатів не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті.

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