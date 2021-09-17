В Україні різко подешевшали тепличні огірки: які нині ціни

Серед основних причин - зниження попиту.
Після різкого подорожчання, яке спостерігалася в Україні минулого тижня, ціни на тепличні огірки почали стрімко знижуватися.
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що причиною зниження цін на ринку є зростання пропозиції огірка та водночас порівняно невисокий попит. Так, на сьогоднішній день тепличні комбінати ведуть реалізацію огірків по 10-15 грн/кг, що в середньому на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами самих виробників, знижувати ціни їх змушує значне ослаблення попиту на цю продукцію. На сьогоднішній день представники роздрібних мереж і оптових компаній готові купувати тепличні огірки невеликими партіями, посилаючись на вкрай низькі темпи реалізації в роздрібній торгівлі.
Таким чином, наразі ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 16% нижча, ніж в середині вересня 2020 року. Більше того більшість представників тепличних комбінатів не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті.