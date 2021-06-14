В Украине подорожчали овощи "борщевого набора": какая цена

Подешевели только картофель и лук.

В Украине за год подорожали овощи "борщового" набора.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Отмечается, что большинство овощей выросли в цене, кроме картофеля и лука. Так, с мая прошлого года более чем на 20% подешевели картофель — до 11,96 грн за кг, а также лук — до 8,33 грн.

Больше всего выросла в цене свекла — до 10,67 грн за кг. Морковь подорожала — почти на 40%: сейчас килограмм стоит 9,79 грн. Килограмм капусты стоит почти 11 грн.

Яблоки от мая 2020 подешевели на 18,5% и в прошлом месяце стоили 20,94 грн за кг.

КАК сообщалось, подсолнечное масло в потребительской корзине Украинской стала одним из самых дорогих продуктов. Если еще полгода назад можно было купить бутылку за 40 гривен, то сейчас цена выросла почти вдвое. Цены на подсолнечное масло выросли. В одном из супермаркетов пол литра стоят от 40 гривен, 900 мл — более 70 грн, а трехлитровая бутылка — 225 грн. В другом супермаркете немного дешевле обойдутся три литра масла — 205 грн.

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