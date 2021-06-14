РФ проводит учения с бомбардировщиками у границ Украины

Экипажи "нанесут ракетно-бомбовые удары по условному противнику на полигоне округа".

В Воронежской области Ленинградская армия ВВС и ПВО начала тактические учения, в которых задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО) РФ.

В ходе обучения бомбардировщики Су-34 будут проводить ракетно-бомбовые удары на полигоне ЗВО. Также будут осуществлены вылеты бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Отмечают, что будет отрабатываться поражение наземных целей. Всего в учениях примут участие около 20 авиационных экипажей.

Напомним, в НАТО высказались за увеличение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. НАТО также продолжит наращивать свой военный потенциал для противодействия РФ.

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