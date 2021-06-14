РФ проводить навчання з бомбардувальниками біля кордонів України

Екіпажі "завдадуть ракетно-бомбові удари по умовному противнику на полігоні округу".

У Воронезькій області Ленінградська армія ВПС і ППО почала тактичне навчання, в якому задіяні бомбардувальники Су-34 і далекі перехоплювачі МіГ-31БМ.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на Західний військовий округ (ЗВО) РФ.

В ході навчання бомбардувальники Су-34 проводитимуть ракетно-бомбові удари на полігоні ЗВО. Також будуть здійснені вильоти бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Зазначають, що буде відпрацьовуватися ураження наземних цілей. Всього в навчанні візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів.

Нагадаємо, у НАТО висловилися за збільшення підтримки України в боротьбі з російською агресією. НАТО також продовжить нарощувати свій військовий потенціал для протидії РФ.

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