В Україні подорожчали овочі "борщового набору": яка ціна

Подешевшали лише картопля і цибуля.

В Україні за рік подорожчали овочі "борщового" набору.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

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Зазначається, що більшість овочів виросли у ціні, крім картоплі та цибулі. Так, від травня минулого року на понад 20% подешевшал картопля - до 11,96 грн за кг, а також цибуля - до 8,33 грн.

Найбільше виріс у ціні столовий буряк - до 10,67 грн за кг. Морква подорожчала - на майже 40%: зараз кілограм коштує 9,79 грн. Кілограм капусти коштує майже 11 грн.

Яблука від травня 2020 року подешевшали на 18,5% і в минулому місяці коштували 20,94 грн за кг.

ЯК повідомлялося, соняшникова олія у споживчому кошику українців стала одним із найдорожчих продуктів. Якщо ще пів року тому можна було купити пляшку за 40 гривень, то зараз ціна зросла майже вдвічі. Ціни на соняшникову олію зросли. В одному із супермаркетів пів літра коштують від 40 гривень, 900 мл - понад 70 грн, а трилітрова пляшка - 225 грн. В іншому супермаркеті трохи дешевше обійдуться три літри олії - 205 грн.

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