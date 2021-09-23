В Україні подешевшали овочі, крупи та цукор

По більшості продуктів ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.

В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за останній місяць залишаються стабільними.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Також читайте В Україні різко подешевшали тепличні огірки: які нині ціни

За даними Мінагро, спостерігається зниження середніх цін виробників на овочі. Так, відносно минулого місяця на 7% знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим роком - на 14%. За минулий місяць втратили в ціні морква та буряк, 25% – морква, 24% – буряк. Капуста та цибуля здешевшали на 12% та 16% відповідно.

Також є незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали ячмінні (-1%), горохова крупа (- 3%), кукурудзяна (-1%). Цукор подешевшав на 3%.

Молоко вищого гатунку та м'ясо курей змінилось в ціні на 3%, м'ясо ВРХ на 6% та свинини - на 7%, не зросли ціни на олію. По більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.

Нагадаємо, від серпня 2020 року по серпень 2021 року серед овочів "борщового набору" картопля подешевшала на 13,6%, морква – на 5,2%. Яблука із серпня 2020 року подешевшали на 30,5% і у серпні 2021 року в середньому по Україні коштували 20,13 грн за кг.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання