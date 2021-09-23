В Україні подешевшали овочі, крупи та цукор

По більшості продуктів ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.
В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за останній місяць залишаються стабільними.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
За даними Мінагро, спостерігається зниження середніх цін виробників на овочі. Так, відносно минулого місяця на 7% знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим роком - на 14%. За минулий місяць втратили в ціні морква та буряк, 25% – морква, 24% – буряк. Капуста та цибуля здешевшали на 12% та 16% відповідно.
Також є незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали ячмінні (-1%), горохова крупа (- 3%), кукурудзяна (-1%). Цукор подешевшав на 3%.
Молоко вищого гатунку та м'ясо курей змінилось в ціні на 3%, м'ясо ВРХ на 6% та свинини - на 7%, не зросли ціни на олію. По більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.
Нагадаємо, від серпня 2020 року по серпень 2021 року серед овочів "борщового набору" картопля подешевшала на 13,6%, морква – на 5,2%. Яблука із серпня 2020 року подешевшали на 30,5% і у серпні 2021 року в середньому по Україні коштували 20,13 грн за кг.