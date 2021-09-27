В Україні може здорожчати гречка: чому та наскільки

В Україні може здорожчати гречка: чому та наскільки

Вартість круп зростає останні два роки.

До кінця року в Україні гречка може подорожчати на третину - це прогнози Міжнародної асоціації гречки. За останні два роки ціна на цю крупу постійно росла - від 10 грн до 50 грн.

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Гречка може здорожчати на 20-30% - такий ріст прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. "50% відсотків гречки, яку ми споживаємо, є російського виробництва. Останні два рокм, коли вона зменшила виробництво, на нашому ринку відчувається значний дефіцит. Звідси і ріст цін", - каже він.

Економіст Олег Пендзин підтверджує, що гречка здорожчає. Утім, не набагато. Крім того, на дефіцит чекати не варто. "Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж загальний споживчий кошик. Крупи гречані від початку року здлрожчали на 16%. Рахуйте - максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - вважає фахівець.

На думку економіста, якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто обере інші крупи. Адже, окрім гречки, українці з'їдають на рік 20 млн тонн різного типу зернових.

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