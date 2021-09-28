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Астрологічний прогноз на 28 вересня

Астрологічний прогноз на 28 вересня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день руйнування минулого заради майбутнього. Необережне слово може стати причиною професійних невдач і конфліктів з близькими.

Символ дня: Химера.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5

Колір дня: шоколадний, каштановий.

Камені дня: чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: причиною захворювань може стати ослаблення імунітету, тому варто подбати про його зміцнення: починаючи з цього дня, пропити курс вітамінів, займатися загартовуванням, частіше гуляти на свіжому повітрі, включити в раціон якомога більше овочів і фруктів.

Слова дня: восени і курчата курми будуть.  

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: від офіційної реєстрації шлюбу краще відмовитися — щасливим він не буде.

Містика дня: можна переписувати астральну програму, щоб поліпшити вплив космічних тіл на своє життя.

Табу дня: не можна відвідувати місця, в яких жодного разу не були, і йти на близький контакт з незнайомими людьми.

Які люди народжуються цього дня: народжених цього дня зірки наділяють потужною енергетикою, яка потребує контролю і керівництва, в іншому разі вона може замість користі принести шкоду, буквально зруйнувавши людину зсередини. Властива їй завзятість дозволяє домогтися будь-якої — навіть найскладнішої — мети.

Прогнози на тиждень:

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