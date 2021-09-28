Астрологический прогноз на 28 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5

Цвет дня: шоколадный, каштановый.

Камни дня: черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться об его укреплении: начиная с этого дня, пропить курс витаминов, заниматься закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе, включить в рацион как можно больше овощей и фруктов.

Слова дня: цыплят по осени считают.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: от официальной регистрации брака лучше отказаться – счастливым он не будет.

Мистика дня: можно переписывать астральную программу, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь.

Табу дня: нельзя посещать места, в которых ни разу не были, и идти на близкий контакт с незнакомыми людьми.

Какие люди рождаются в этот день: рожденных в этот день звезды наделяют мощной энергетикой, которая нуждается в контроле и руководстве, в противном случае она может вместо пользы принести вред, буквально разрушив человека изнутри. Свойственное им упорство позволяет добиться любых – даже самых сложных – целей.

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