28 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе этот день называли гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей.

Какой сегодня день

Во вторник, 28 сентября, в мире отмечают Всемирный день борьбы против бешенства, День свободы от голода, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день правовых знаний и Международный день безопасного аборта.

В Гвинее в этот день празднуют день референдума, на Тайване — день Конфуция (день учителя и образования), в Чехии — день чешской государственности, день святого Вацлава, в Казахстане — День работников атомной отрасли, в Швейцарии — Национальный день кофе, на Филиппинах — Национальный день осведомленности и единства в борьбе против детской порнографии, в США — Национальный день сыновей и Национальный день общественных земель.

Памятные даты 28 сентября

1618 — В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1651 — между Богданом Хмельницким и поляками заключен Белоцерковский мир.

1968 — песня группы "Битлз" "Hey Jude" на девять недель возглавила американский хит-парад.

Associated Press

Церковный праздник сегодня 28 сентября

28 сентября православная церковь чтит память святого Никиты Готфского, который жил в 4 веке на берегах Дуная.

Приняв крещение, он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готфов. Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры, но Никита был непоколебим. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день лучше не подходить к водоемам, так как по поверью может повлечь водяной. Единственный способ избежать такой судьбы — отдать ему тушку гуся, просто бросить в воду

Дома лучше ничего ценного не давайте никому, домовой может рассердиться, не нашел пропажу и начнет мстить в доме

Запрещено ссориться с близкими людьми

Не стоит кичиться своими достижениями

Нельзя держать зло на своих врагов

Приметы на 28 сентября

В народе этот день называли гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых ранее старательно откармливали. Дикие гуси, в свою очередь, улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел в этом году. Главным блюдом этого дня обычно был печеный гусь.

Pexels

Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.

Дождь идет — к поздней и сырой весне.

Многие муравейников в лесу — к холодной зиме.

Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Именины 28 сентября

День ангела (именины) сегодня, 28 сентября, отмечают: Андрей, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Семен, Степан, Федот, Яков.

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