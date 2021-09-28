Неопознанный самолет атаковал базу проиранских ополченцев в Сирии — СМИ

Поддерживаемые Ираном боевики ополчения перешли в состояние повышенной боевой готовности.

Неопознанный самолет ударил по базе проиранских ополченцев в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.

Об этом со ссылкой на местных жителей и военные источники сообщает The Jerusalem Post.

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Отмечается, что после нескольких взрывов поддерживаемые Ираном боевики ополчения, патрулирующие улицы, были приведены в режим повышенной боевой готовности. Кроме того, очевидцы сообщили о нескольких скорых, ехавших в сторону окраин города.

По предварительным данным, удары были нанесены южнее города Меядин вдоль реки Евфрат. Территория стала основной базой для нескольких шиитских ополченцев, в основном из Ирака.

Как сообщалось, Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии — Идлиб — поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье.

Эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.

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