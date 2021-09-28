Нерозпізнаний літак атакував базу проіранських ополченців в Сирії - ЗМІ

Підтримувані Іраном бойовики ополчення перейшли у стан підвищеної бойової готовності.
Нерозпізнаний літак вдарив по базі проіранських ополченців у східній провінції Сирії Дейр-ез-Зор неподалік іракського кордону, де Тегеран в минулому році розширив свою військову присутність.
Про це із посилання на місцевих жителів і військові джерела повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що після декількох вибухів підтримувані Іраном бойовики ополчення, які патрулюють вулиці, були приведені в стан підвищеної бойової готовності. Окрім того, очевидці повідомили про декілька швидких, що їхали у бік околиць міста.
За попередніми даними, удари були нанесені на південь від міста Меядін уздовж річки Євфрат. Територія стала основною базою для кількох шиїтських ополченців, здебільшого з Іраку.
Як повідомлялося, Туреччина направила підкріплення в останній утримуваний повстанцями анклав на північному заході Сирії – Ідліб – оскільки Росія посилила авіаудари по ньому в неділю.
Ескалація сталася за кілька днів до того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі в середу, щоб обговорити угоду, досягнуту в минулому році.