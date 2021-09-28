Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают фибры нашей души.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 сентября 2021 рассказывает, что Весам надо выйти на новый уровень, а Скорпионам — остерегаться изменений.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Следует найти умиротворение. В отношениях ищите гармонию, а на работе — баланс между сферами жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Изменения неизбежны. В отношениях стоит измениться, чтобы развиваться. А на работе задумайтесь над очередной возможностью для развития.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Стоит быть экономными. В отношениях экономьте эмоции. На работе доработайте "хвосты".

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди — многочисленные искушения. В отношениях наконец-то попробуйте что-то большее. В движении по карьерной лестнице продвигайтесь дальше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Уверенно двигайтесь к победе. В любви приобретайте новые высоты. На работе — закрепите успех.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях начните доверять партнеру. На работе вы можете действовать лучше.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Наступает время плодородия. В любви выйдите на новый уровень. В работе наслаждайтесь плодами своего труда.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Остерегайтесь изменений. В отношениях позаботьтесь о "запасной аэродром". На работе имейте средства впрок, — надвигаются перемены.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Мчитесь на всех парах. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих делах остерегайтесь недругов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Действуйте взвешенно. В отношениях вам могут сделать больно. На работе возможны новые вызовы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж мечей"

Обороняйтеся, когда вам делают больно. В отношениях опирайтесь проблемам. На работе ищите единомышленников.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Попробуйте начать новый проект. В любви попробуйте что-то новое. На работе пора действовать.

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