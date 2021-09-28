КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Никаких подробностей о месте запуска, дальности полета или принадлежности снаряда пока нет.

Корейская Народно-Демократическая Республика утром во вторник, 28 сентября, выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что запуск ракеты малой дальности произошел из северного района Мупьон-ре в провинции Джаганг около 6:40 утра по местному времени.

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В издании отмечают, что выпущенный снаряд может оказаться запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН баллистической ракетой, запуск которой КНДР в этом году осуществляла уже дважды.

Инцидент может стать шестым известным серьезным испытанием оружия с учетом запусков крылатых ракет.

Обновление:

Японское правительство заявляет, что речь идет о баллистической ракете, которая попала в воду за пределами исключительной экономической зоны страны.

Три дня назад сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чен заявила о готовности Северной Кореи возобновить отношения с Южной Кореей, если Сеул откажется от "враждебной" политики.

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По словам Ким, если государства смогут построить взаимное доверие, Северная Корея, возможно, ответит на призывы Сеула к заявлению об официальном прекращении корейской войны, возобновит межкорейский офис связи и обсудит еще один саммит.

Заявления Ким Е Чен стали ответом на выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на Генеральной ассамблее ООН, в котором он призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.

Ранее в Северной Корее показали видео запуска баллистической ракеты с поезда.

Новости мира: в Северной Корее запустили баллистическую ракету прямо с поезда

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