КНДР випустила "нерозпізнаний снаряд" у бік Японського моря

Жодних подробиць щодо місця запуску, дальності польоту чи виду снаряду наразі немає.

Корейська Народно-Демократична Республіка вранці у вівторок, 28 вересня, випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

Жодних подробиць щодо місця запуску, дальності польоту чи виду снаряду наразі немає.

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У виданні зауважують, що випущений снаряд може виявитися забороненою резолюціями Ради Безпеки ООН балістичною ракетою, запуск якої КНДР у цьому році здійснювала вже двічі.

Інцидент може стати шостим відомим серйозним випробуванням зброї з урахуванням запусків крилатих ракет.

Три дні тому сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила про готовність Північної Кореї відновити відносини з Південною Кореєю, якщо Сеул відмовиться від "ворожої" політики.

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За словами Кім, якщо держави зможуть побудувати взаємну довіру, Північна Корея, можливо, відповість на заклики Сеула до заяви про офіційне припинення корейської війни, відновить міжкорейський офіс зв'язку і обговорить ще один саміт.

Заяви Кім Йо Чжон стали відповіддю на виступ президента Республіки Корея Мун Чже Іна на Генеральній асамблеї ООН, в якому він закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно оголосити про завершення Корейської війни.

Раніше у Північній Кореї показали відео запуску балістичної ракети з потяга.

Новини світу: у Північній Кореї запустили балістичну ракету просто з потяга

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