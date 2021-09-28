У Росії пішохідний міст впав на автомобілі: є загиблі

У Росії пішохідний міст впав на автомобілі: є загиблі

Автівка MAN зачепила конструкцію надземного пішохідного переходу.

У Російській Федерації у ніч проти вівторка, 28 вересня, на 50 км траси "Перм - Єкатеринбург" пішохідний міст впав на самоскид MAN та автомобіль "Газель", водії яких загинули на місці.

Про це із посиланням на регіональне Головне управління МНС РФ повідомляє "Интерфакс".

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Зазначається, що інцидент стався поблизу селища Кукуштан, коли автівка MAN, їдучи з не опущеним кузовом, зачепила конструкцію надземного пішохідного переходу.

Міст впав на вантажівку і "Газель", яка рухалася в зустрічному напрямку. "Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії від отриманих травм померли на місці", - йдеться у повідомленні. Інших пасажирів у транспортних засобах не було.

Зараз федеральна траса перекрита в обох напрямках, організований об'їзд аварійної ділянки.

Як повідомлялося, у Камчатському краї Росії здійснив невдалу посадку приватний вертоліт "Sud-Aviation Gazelle", пілот якого облітав вулкани. Гелікоптер загруз у болоті і перекинувся.

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