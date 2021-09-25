Дружина Остапчука з рожевими губами зіграла першу роль у кіно: "Ще та штучка"

Дружина Остапчука з рожевими губами зіграла першу роль у кіно: "Ще та штучка"

Зірка зіграла секретарку.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк давно мріяла спробувати себе в новому амплуа.

Так, Володимир став продюсером першого українського фільму про блогерів «Любов і блогери". І, схоже, вирішив втілити в життя мрію дружини. Вона отримала роль секретарки Ніни. Та й Христині було, мабуть, не складно зіграти її. Адже в фільмі вона має справу з паперами, а в реальному житті дружина Володимира нотаріусиня.

Знімання фільму / instagram.com/kristygor

"Любов і блогери" – це буде дуже смішний фільм з неймовірними акторами, блогерами й професійною командою! Ну, чого вартий тільки мій вигляд. Секретарка – це ще та штучка", - поділилась деякими подробицями Христина.

Знаменитість навіть вже встигла показала перші кадри з фільму "Любов і блогери". Вона перевтілилась у типову секретарку з рожевими губами і яскравими тінями.

Христина Горняк в ролі секретарки / instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Христина Горняк в елегантній сукні з глибоким декольте зачарувала образом. Зірка побувала на церемонії вручення National Bloggers Awards.

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